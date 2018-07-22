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«Барселона» готова заплатить 55 миллионов за полузащитника сборной Бразилии
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«Барселона» готова заплатить 55 миллионов за полузащитника сборной Бразилии 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Виллиан может продолжить карьеру в испанской «Барселоне». «Сине-гранатовые» сделали «аристократам» уже три официальных предложения по трансферу 29-летнего хавбека, сообщает Sky Sports.
Как утверждает источник, в своём третьем запросе каталонцы выразили готовность заплатить за бразильца сумму в размере 55 миллионов фунтов. Переговоры между клубами продолжаются последние три месяца. Сам футболист уже дал согласие на переход в «Барселону».
Новости футбола: Полузащитник «Барселоны» близок к переходу в «Локомотив»
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