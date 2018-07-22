«Барселона» готова заплатить 55 миллионов за полузащитника сборной Бразилии

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Виллиан может продолжить карьеру в испанской «Барселоне». «Сине-гранатовые» сделали «аристократам» уже три официальных предложения по трансферу 29-летнего хавбека, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, в своём третьем запросе каталонцы выразили готовность заплатить за бразильца сумму в размере 55 миллионов фунтов. Переговоры между клубами продолжаются последние три месяца. Сам футболист уже дал согласие на переход в «Барселону».

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