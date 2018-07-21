Facebook заблокировал данные еще одной аналитической компании

Соцсеть Facebook временно заблокировала приложения аналитической фирмы Crimson Hexagon из-за опасений утечки данных пользователей.

В социальной сети обеспокоены контрактами компании на анализ информации с американским правительством и российскими некоммерческими организациями​​​. Теперь Facebook хочет проверить, каким образом приложения фирмы собирали и использовали данные.