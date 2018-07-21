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Facebook заблокировал данные еще одной аналитической компании
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Facebook заблокировал данные еще одной аналитической компании 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Соцсеть Facebook временно заблокировала приложения аналитической фирмы Crimson Hexagon из-за опасений утечки данных пользователей.
В социальной сети обеспокоены контрактами компании на анализ информации с американским правительством и российскими некоммерческими организациями​​​. Теперь Facebook хочет проверить, каким образом приложения фирмы собирали и использовали данные.
Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте 2018 года. Тогда выяснилось, что британская фирма Cambridge Analytica через свое приложение собирала данные пользователей. Утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе президентской избирательной кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщает РИА Новости.
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