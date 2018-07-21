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Вьетнамцы снова присмотрелись к Хабаровскому краю
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Вьетнамцы снова присмотрелись к Хабаровскому краю 

Хабаровский край сегодня 22 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Делегация вьетнамской компании TH true milk вновь посетила Хабаровский край, чтобы найти место для реализации нового инвестиционного проекта. Иностранцы собираются построить крупный молочный комплекс. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», представители компании осенью уже приезжали на территорию края. Они осмотрели земли в Комсомольском и Амурском районах.
— На этот раз делегация осмотрела три потенциальных площадки — земельные участки, расположенные в Вяземском и им. Лазо районах Хабаровского края, а также инвестиционные площадки агропромышленного кластера Комосомльска-на-Амуре, — сообщили в Министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий правительства Хабаровского края.
Наиболее интересным вьетнамцам показался последний участок. Они высказали серьезные намерения по реализации проекта строительства трех молочных комплексов, в каждом из которых будет по 2400 дойных коров. А также молокоперерабатывающего завода, производственная мощность которого составит 60 тысяч тонн молока и молокопродуктов в год.
Как напоминает информационное агентство, четыре потенциальных площадки в пригороде Хабаровска присмотрели и представители корейской аграрно-рыбоводческой корпорации. Они намерены заняться выращиванием бройлеров.
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