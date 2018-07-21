США обратили внимание на отсутствие демократии в Никарагуа

США прорабатывают варианты влияния на ситуацию в Никарагуа , где уже три месяца продолжаются антиправительственные протесты. Об этом заявил американский посол при Организации американских государств (ОАГ) Карлос Трухильо, передает газета La Prensa.

«Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы Никарагуа вернулась к демократии», — сказал Трухильо.

Посол также прокомментировал возможность американского военного вмешательства в конфликт. «В данный момент нет (не планируется — прим. »Ленты.ру» )», — сказал он и добавил, что правительство должно отказаться от публичных обвинений протестующих и вернуться к переговорам.

Протесты начались в Никарагуа в мае. Поводом послужила реформа системы социального страхования. Против президента Дэниеля Ортеги выступает Гражданский альянс, который поддержали представители Католической церкви . Выступления не прекратились и после остановки реформы.

Бразилией, Канадой, Чили, Колумбией, Коста-Рикой и Как отмечает издание, США совместно с Аргентиной Перу подготовили в ОАГ резолюцию, принятую большинством голосов. Она предписывает правительству президента Никарагуа согласиться на требование оппозиции и досрочно провести выборы главы государства в 2019 году, а не в 2021-м. Данное требование выдвинула Епископская конференция Никарагуа.

Президент Ортега ответил на данное требование отказом. 19 июля он публично назвал епископов «путчистами» и обвинил их в заговоре, который якобы осуществляется при поддержке США.

Вашингтон в частном порядке уже ввел визовые ограничения для чиновников из Никарагуа и их семей, кроме того, три родственника президента страны попали под санкции по «закону Магнитского» по обвинениям в нарушении прав человека и коррупции.