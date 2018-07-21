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«Коршуны» и «Соколы» помогли обезвредить мины и фугасы в Сибири
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«Коршуны» и «Соколы» помогли обезвредить мины и фугасы в Сибири 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Новейшие саперные костюмы ОВР-1 «Сокол» и дистанционные миноискатели «Коршун» успешно показали себя во время разминирования объектов в Сирии.
Военные саперы 41-й общевойсковой армии ЦВО в ходе учений в Кемеровской области нашли и обезвредили мины и фугасы на лесной дороге с использованием дистанционных миноискателей «Коршун» и костюмов саперов ОВР-1 «Сокол». Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
«Саперам была поставлена задача провести инженерную разведку на участке лесной дороги для обеспечения безопасного прохода колонны техники с гуманитарным грузом. На маршруте выдвижения саперы обнаружили закладки фугасов дистанционного управления, установленных «противником». Было принято решение уничтожить самодельные взрывные устройства на месте с использованием стрелкового оружия и тротиловых шашек», — говорится в сообщении.
Также на участке дорогибыли обнаружены противотанковые мины. Для их извлечения военнослужащие с дистанции 100 м использовали специальные саперные кошки.
Учения инженерно-саперных подразделений проводятся на территории трех полигонов ЦВО. В них задействовано свыше 1000 военнослужащих и около 200 единиц военной техники.
Ранее военнослужащие российской военной базы в Таджикистане использовали новейшие миноискатели для очистки полигонов.
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