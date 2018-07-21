Во Владивостоке за подлог задержан водитель-наркоман

Во Владивостоке во время проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлен факт использования поддельного заключения врача-нарколога, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края . Проверка проводилась прокуратурой Первомайского района города Владивостока.

Жителю Владивостока в 2017 году взамен водительского удостоверения после истечения срока его действия было выдано новое водительское удостоверение на управление транспортным средством.

Однако заключение (справка) врача-нарколога о пригодности к управлению автотранспортом в ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» фактически указанному лицу не выдавалось. Более того, данный гражданин состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом наркомания.