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Во Владивостоке за подлог задержан водитель-наркоман
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Во Владивостоке за подлог задержан водитель-наркоман 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке во время проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявлен факт использования поддельного заключения врача-нарколога, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Проверка проводилась прокуратурой Первомайского района города Владивостока.
Жителю Владивостока в 2017 году взамен водительского удостоверения после истечения срока его действия было выдано новое водительское удостоверение на управление транспортным средством.
Однако заключение (справка) врача-нарколога о пригодности к управлению автотранспортом в ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» фактически указанному лицу не выдавалось. Более того, данный гражданин состоит на диспансерном наблюдении с диагнозом наркомания.
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