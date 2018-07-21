S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Греции до позитивного

МОСКВА , 21 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Греции до позитивного и подтвердило долгосрочный рейтинг страны на уровне B+, сообщается в релизе агентства.

В конце июня S&P повысило рейтинг Греции c B до B+ на фоне завершения греческого долгового кризиса.

"S&P Global Ratings пересмотрело со стабильного до позитивного прогноз для иностранной и местной валюты в долгосрочном суверенном кредитном рейтинге Греции", — говорится в сообщении.

Такая оценка связана с потенциальными позитивными изменениями в связи с реформами по расширению налоговой базы и улучшению бизнес-среды в стране.

При этом долгосрочный рейтинг Греции остается на уровне B+, а краткосрочный — B.