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S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Греции до позитивного
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S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Греции до позитивного 

Прайм 19 минут назад
МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Греции до позитивного и подтвердило долгосрочный рейтинг страны на уровне B+, сообщается в релизе агентства.
В конце июня S&P повысило рейтинг Греции c B до B+ на фоне завершения греческого долгового кризиса.
"S&P Global Ratings пересмотрело со стабильного до позитивного прогноз для иностранной и местной валюты в долгосрочном суверенном кредитном рейтинге Греции", — говорится в сообщении.
Такая оценка связана с потенциальными позитивными изменениями в связи с реформами по расширению налоговой базы и улучшению бизнес-среды в стране.
При этом долгосрочный рейтинг Греции остается на уровне B+, а краткосрочный — B.
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