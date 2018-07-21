Православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Богоматери

По преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным , в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище, и 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.

Верующие крестным ходом перенесли образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда — в Благовещенский собор Казани , а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая Матрона, благодаря которой нашли икону.

Список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному. К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.

"Икона, найденная в Казани на пепелище, через явление Богоматери 12-летней отроковице, стала символом страны. Эта икона притягивала к себе взоры наших благочестивых предков всякий раз, когда сгущались тучи над отечеством", — сказал патриарх Кирилл в одной из своих проповедей на праздник Казанской иконы.