Украина представит на параде сотни единиц военной техники

Свыше 200 единиц военной техники будет представлено на параде войск ко Дню независимости Украины . Мероприятие состоится 24 августа в центре Киева.

По данным пресс-службы Минобороны Украины, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду. По его словам, подготовка к мероприятию идёт по графику, а также находится на постоянном контроле.

Командующий отметил немалый усилия, которые прикладывают военнослужащие, чтобы парад войск по случаю Дня независимости Украины прошёл на достойном уровне.