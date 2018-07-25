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Улицу Ленина в Липецке откроют для проезда к концу недели
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Улицу Ленина в Липецке откроют для проезда к концу недели 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Движение по улице Ленина планируют возобновить в ближайшую пятницу, 27 июля, в 18.00, сообщила пресс-служба мэрии Липецка.
Напомним, участок от улицы Гагарина до улицы Зегеля закрыли на ремонт 17 июля. За неделю рабочие завершили монтаж бортового камня, верхнего слоя асфальта и люков. Из-за загруженности магистрали здесь решили установить канализационные колодцы с самонивелирующими копусами.
Они находятся на одном уровне с дорогой и могут выдержать большую нагрузку. Также на улице Ленина создадут более 200 парковочных мест.
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