Улицу Ленина в Липецке откроют для проезда к концу недели

Движение по улице Ленина планируют возобновить в ближайшую пятницу, 27 июля, в 18.00, сообщила пресс-служба мэрии Липецка

Напомним, участок от улицы Гагарина до улицы Зегеля закрыли на ремонт 17 июля. За неделю рабочие завершили монтаж бортового камня, верхнего слоя асфальта и люков. Из-за загруженности магистрали здесь решили установить канализационные колодцы с самонивелирующими копусами.

Они находятся на одном уровне с дорогой и могут выдержать большую нагрузку. Также на улице Ленина создадут более 200 парковочных мест.