Силуанов: Россия рассчитывает, что S&P будет повышать ее кредитный рейтинг 

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings подтвердить долгосрочный кредитный рейтинг РФ. По словам Силуанова, Россия рассчитывает на повышение суверенного кредитного рейтинга. Министр финансов отметил, что агентство дало высокую оценку платежному балансу России и ее сбалансированному бюджетному планированию, а также способности «эффективно справляться с внешними шоками».
Ранее сообщалось, что S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Этот рейтинг был повышен агентством 24 февраля с «мусорной», «спекулятивной» отметки «BB+», напоминает ТАСС.