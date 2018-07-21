На Камчатке в заповеднике сфотографировали, как рыба «прыгает» в пасть лисы

МОСКВА , 21 июля — РИА Новости . Уникальные кадры появились на страницах Кроноцкого заповедника в соцсетях, создается впечатление, что рыба сама прыгает в пасть к лисице. Фотографии удалось сделать участковому государственному инспектору Кроноцкого заповедника Александру Кащееву Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru) 17 Июл 2018 в 3:15 PDT "Помните ленивого казака по фамилии Пацюк из произведения Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством»? Галушки сами залезали к нему в рот, — комментируют сотрудники заповедника. — Может показаться, что и лисицы, обитающие на побережье бухты Чажма, тоже попали в сказку и рыбка-колюшка сама прыгает в раскрытую пасть". На самом деле, поясняют эксперты заповедника, рыбу выбрасывает на берег прибоем, а лисы-огнёвки просто собирают питательный корм. Добычи хватает. Следующее фото, которое сделал другой фотограф, Алексей Маслов , демонстрирует богатый улов лисицы, которая, как предполагают сотрудники заповедника, отнесет его лисятам. Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru) 17 Июл 2018 в 3:27 PDT