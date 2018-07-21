Представители железных дорог Таджикистана и Узбекистана договорились о транзитных поездках 

Душанбе, 20 июля /Синьхуа/ — Представители железных дорог Таджикистана и Узбекистана договорились о продаже билетов и посадке/высадке на территории Узбекистана для пассажиров транзитных поездов, сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на заместителя председателя «Таджикских железных дорог» Усмона Каландарзода.
"Одним из вопросов, который долгое время требовал решения, была продажа билетов и посадка/высадка пассажиров таджикских поездов на территории Узбекистана. Определенное время правоохранительные органы государств по различным причинам не давали своего согласия. Однако на недавней встрече представителей транспортных сфер Таджикистана и Узбекистана были достигнуты договоренности", — сказал он. —0—