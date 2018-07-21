Ещё
Представители железных дорог Таджикистана и Узбекистана договорились о транзитных поездках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители железных дорог Таджикистана и Узбекистана договорились о транзитных поездках 

ИА Синьхуа 1 час назад
Душанбе, 20 июля /Синьхуа/ — Представители железных дорог Таджикистана и Узбекистана договорились о продаже билетов и посадке/высадке на территории Узбекистана для пассажиров транзитных поездов, сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на заместителя председателя «Таджикских железных дорог» Усмона Каландарзода.
"Одним из вопросов, который долгое время требовал решения, была продажа билетов и посадка/высадка пассажиров таджикских поездов на территории Узбекистана. Определенное время правоохранительные органы государств по различным причинам не давали своего согласия. Однако на недавней встрече представителей транспортных сфер Таджикистана и Узбекистана были достигнуты договоренности", — сказал он. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
США должны быть ответственными за свои политические установки и действия -- МИД КНР Японский парламент завершил очередную сессию Проложен тоннель Дунхуаюань на ветке ВСМ Пекин-Чжанцзякоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Москва должна нам $12 млрд»372
Фото кабинета Медведева удивило россиян179
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке32
«Газпрому» перекрывают трубу796
Наряд ДПС расстреляли в Дагестане62
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение