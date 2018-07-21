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Бензема оскорбительно отозвался о президенте «Наполи»
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Бензема оскорбительно отозвался о президенте «Наполи» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Реала" Карим Бензема раскритиковал президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, который назвал его возрастным игроком.
"Еще один псих в моем списке. Девятой номер заставит его поменять мнение", — написал Бензема в своем Instagram.
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