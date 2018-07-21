​Зинин ушёл с поста генерального директора «Урожая» 

Вслед за главным тренером Владимиром Газзаевым и его ассистентами, оставившими свои должности, пост генерального директора краснодарского клуба покинул Алексей Зинин, который ранее занимал аналогичную должность в «Краснодаре». Об этом сообщает Sport24.
ФК «Урожай» является преемником «Кубани», которая ранее не смогла получить лицензию РФС из-за долгов. Именно «Кубань» новый клуб должен был заменить в первенстве ПФЛ в сезоне-2018/2019, однако «Урожай» не нашёл финансирование для участия в турнире, а потому не будет допущен к соревнованиям. Его место в турнире с большой долей вероятности займет «Краснодар-3», в то время как сам «Урожай», как ожидается, будет выступать в первенстве Краснодарского края.