В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Военной комендатуры

В настоящее время военная комендатура города Москвы входит в состав органов военной полиции.

Сегодня на главной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Военной комендатуры г. Москвы.

В настоящее время военная комендатура города Москвы входит в состав органов военной полиции. Военная комендатура внесла существенный вклад в развитие и формирование нового облика военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации

Личный состав военной комендатуры города Москвы за последние годы принял участие в большом числе различных государственных и памятных акций. Среди них, встречи и проводы более 150 высокопоставленных иностранных делегаций; показательные выступления по выполнению строевых приемов с оружием.

Одним из основных гарнизонных мероприятий с участий войск на протяжении существования военной комендатуры является проведение военных парадов войск Московского территориального гарнизона на Красной площади с привлечением вооружения и военной техники.