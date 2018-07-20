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В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Военной комендатуры
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В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Военной комендатуры 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время военная комендатура города Москвы входит в состав органов военной полиции.
Сегодня на главной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Военной комендатуры г. Москвы.
Поздравили с юбилеем заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков, Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, начальник Главного управления военной полиции МО РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
В настоящее время военная комендатура города Москвы входит в состав органов военной полиции. Военная комендатура внесла существенный вклад в развитие и формирование нового облика военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
Личный состав военной комендатуры города Москвы за последние годы принял участие в большом числе различных государственных и памятных акций. Среди них, встречи и проводы более 150 высокопоставленных иностранных делегаций; показательные выступления по выполнению строевых приемов с оружием.
Одним из основных гарнизонных мероприятий с участий войск на протяжении существования военной комендатуры является проведение военных парадов войск Московского территориального гарнизона на Красной площади с привлечением вооружения и военной техники.
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