КАМАЗ подарил школьный автобус образовательному центру «Сириус»

В рамках благотворительной деятельности КАМАЗ подарил образовательному фонду «Талант и успех» школьный автобус. Новый НЕФАЗ будет перевозить учеников центра «Сириус», куда ежемесячно приезжают 600 детей из разных регионов России

Напомним, что образовательный фонд «Талант и успех» был учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства по инициативе Владимира Путина . Основная задача — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших одаренность в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. С этой целью в 2015 году Фонд открыл в Сочи образовательный центр «Сириус», куда ежемесячно приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России. Подаренный КАМАЗом автобус будет перевозить учеников «Сириуса» между объектами фонда, от места проживания к месту проведения занятий и тренировок, рассказали в пресс-службе челнинского автогиганта.

«Благодаря фонду «Талант и успех» множество одаренных детей получили уникальную возможность попасть к первоклассным педагогам и развить свои способности, познакомиться с выдающимися личностями. Вы делаете большую и очень важную работу, поэтому нам вдвойне приятно внести свой вклад в общее дело. Пусть наш подарок — автобус НЕФАЗ, пополнивший ваш арсенал, станет для вас надежным подспорьем и содействует вам в реализации новых интересных проектов и идей», — сказал Александр Ушенин.

КАМАЗ много лет проводит различные благотворительные акции, поддерживая, в том числе, и детские образовательные учреждения. В частности, ранее компания подарила Черемшанской кадетской школе-интернату 22-местный автобус Bravis, произведенный на НЕФАЗе.