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КАМАЗ подарил школьный автобус образовательному центру «Сириус»
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КАМАЗ подарил школьный автобус образовательному центру «Сириус» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
В рамках благотворительной деятельности КАМАЗ подарил образовательному фонду «Талант и успех» школьный автобус. Новый НЕФАЗ будет перевозить учеников центра «Сириус», куда ежемесячно приезжают 600 детей из разных регионов России.
Торжественная церемония передачи ключей от автобуса прошла в городе Сочи при участии заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» по персоналу и оргразвитию Александра Ушенина, руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, помощника президента России, одного из руководителей попечительского совета Фонда Андрея Фурсенко.
Напомним, что образовательный фонд «Талант и успех» был учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства по инициативе Владимира Путина. Основная задача — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших одаренность в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. С этой целью в 2015 году Фонд открыл в Сочи образовательный центр «Сириус», куда ежемесячно приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России. Подаренный КАМАЗом автобус будет перевозить учеников «Сириуса» между объектами фонда, от места проживания к месту проведения занятий и тренировок, рассказали в пресс-службе челнинского автогиганта.
«Благодаря фонду «Талант и успех» множество одаренных детей получили уникальную возможность попасть к первоклассным педагогам и развить свои способности, познакомиться с выдающимися личностями. Вы делаете большую и очень важную работу, поэтому нам вдвойне приятно внести свой вклад в общее дело. Пусть наш подарок — автобус НЕФАЗ, пополнивший ваш арсенал, станет для вас надежным подспорьем и содействует вам в реализации новых интересных проектов и идей», — сказал Александр Ушенин.
КАМАЗ много лет проводит различные благотворительные акции, поддерживая, в том числе, и детские образовательные учреждения. В частности, ранее компания подарила Черемшанской кадетской школе-интернату 22-местный автобус Bravis, произведенный на НЕФАЗе.
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