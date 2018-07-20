Новикомбанк развивает совместный проект с Ростехом

Новикомбанк предоставляет ряд преимуществ держателям социально-платежной карты Ростеха . Карта работника Ростеха — новый совместный проект Новикомбанка и Госкорпорации.

Теперь работники Ростеха и организаций, входящих в Корпорацию, могут оформить потребительский кредит в Новикомбанке с поручительством на сумму до 3 млн рублей на срок до двух лет со ставкой 11,9% годовых. При этом Банк регулярно проводит акции с еще более выгодными предложениями, в настоящее время действует акция по потребительским кредитам без обеспечения и страхования на сумму от 1 до 3 млн рублей на срок от 1 года до 5 лет под 11,8% годовых.

Процентная ставка по ипотеке на покупку недвижимости на вторичном рынке для держателей карты составляет от 8% до максимум 9% годовых, рефинансирование ипотечных кредитов от 8,8% до 9,3% годовых. Для крупных неотложных покупок возможно оформление кредитной карты с лимитом до трех ежемесячных доходов.

Проценты по вкладам в Новикомбанке для владельцев социально-платежных карт достигают 6,8% годовых. По линейке рублевых вкладов предусмотрены надбавки в размере 0,2% годовых при размещении в офисах банка и 0,3% при размещении через интернет-банк либо мобильное приложение.

«Новикомбанк приложил все усилия, чтобы пользоваться социально-платежной картой было не просто выгодно, но еще и удобно и безопасно. Карта позволяет оплачивать покупки в одно касание. Современная технология Мир Accept обеспечивает безопасность платежей в интернете», — отметили в пресс-службе банка.

Держатели социально-платежных карт могут снимать наличные денежные средства в любом банкомате без взимания комиссии и без ограничения по количеству операций.

Напомним, что недавно Госкорпорация Ростех и Новикомбанк запустили совместный проект — социально-платежная карта работника. Она является универсальной и совмещает ряд функций: предназначена как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников Ростеха. Все социально-платежные карты имеют статус премиальных и эмитируются Новикомбанком на базе национальной платежной системы «Мир».