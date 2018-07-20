ОДК представляет инновационные проекты на выставке «Иннопром»

Одним из основных направлений ОДК является разработка и производство газотурбинных газоперекачивающих и энергетических агрегатов. Так, только в ПАО «Газпром» эксплуатируются около 1500 промышленных двигателей производства корпорации. Перспективным направлением является разработка техники, использующей альтернативные виды топлива, в том числе сжиженный природный газ.

В мае в рамках Петербургского международного экономического форума ОДК и ОАО «Промышленные технологии» Госкорпорации Ростех подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки и создания автономных энергетических систем, адаптированных к технологиям СПГ, и промышленных газотурбинных электростанций малой мощности.

Гости стенда ОДК на «Иннопроме» могут увидеть двигатель НК-361 для газотурбовоза ГТ1-001. Это принципиально новый тип локомотива, который предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог общего пользования в целях вождения грузовых поездов повышенной длины и массы. Номинальная мощность двигателя НК-361, разработанного ОДК для этого проекта, — 8,3 МВт. РЖД уже успешно провели подконтрольную эксплуатацию магистрального газотурбовоза с двигателем НК-361. Машина показала ряд преимуществ в сравнении с современным грузовым электровозом: наименьшую массу на единицу мощности, экономичность в эксплуатации, простоту в сервисном и ремонтном обслуживании.

Другой проект ОДК, с которым могут ознакомиться посетители «Иннопрома», — это программа «Поставщик 2-4 уровня». ОДК выходит на международный рынок в качестве поставщиков 2-4 уровня, для чего активно развивает компетенции по производству комплектующих для коммерческих газотурбинных авиационных двигателей крупнейших мировых производителей. Программа ориентирована на производственный аутсорсинг для зарубежных заказчиков, предоставление инжиниринговых услуг, технический аудит проектов, разработку деталей с применением методов бионического дизайна, проведение натурных испытаний и сервисного обслуживания двигателей. Интеграция в мировую систему поставщиков комплектующих гражданских двигателей повысит эффективность использования производственного потенциала холдинга и будет способствовать диверсификации портфеля заказов корпорации.

ОДК в рамках проекта активно развивает передовые производственные технологии, позволяющие изготавливать детали и сборочные единицы методом аддитивного производства и с применением бионического дизайна. Кроме того, внедряются композитные материалы в конструкцию производимых по программе деталей двигателей.