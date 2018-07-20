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Двое выданных Финляндией США россиян вернутся на родину после 2,5 лет тюрьмы
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Двое выданных Финляндией США россиян вернутся на родину после 2,5 лет тюрьмы 

ТАСС 29 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Сергеев и Михаил Серов, около двух с половиной лет находившиеся в тюрьме в США, вернутся в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.
"Они находились в тюрьме в штате Пенсильвания. — сообщили в генконсульстве. — 25 июля они должны вылететь в Москву рейсом "Аэрофлота" номер 103".
В марте 2015 года Сергеев и Серов были задержаны в Хельсинки в аэропорту Вантаа. Затем их выдали США, где против них были выдвинуты обвинения в совершении экономических преступлений.
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