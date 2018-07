«Темпл Грандин»

Жанр: драма, биография

Год: 2010

Сценарий: Кристофер Монгер , Мерритт Джонсон, Тэмпл Грандин

Джулия Ормонд, Стив Ширер, Ричард Диллард, Кто снимался в фильме «Темпл Грандин»: Клэр Дэйнс Дэвид Стрэтэйрн , Кэтрин О’Хара, Стефани Фэраси, Бэрри Табб, Мелисса Фарман Дженна Хьюз Сюжет фильма «Темпл Грандин» Обеспокоенная тем, что к четырем годам ее дочь Темпл не разговаривает и ведет себя иначе, чем дети в ее возрасте, Юстейси обращается к врачам и узнает диагноз: аутизм. В 50-х годах прошлого века это заболевание считалось детской шизофренией. Врачи рекомендуют поместить девочку в специализированную клинику, но Юстейси сама начинает заниматься с ребенком. Невероятное терпение, любовь и вера, что Темпл сможет открыть двери в большой мир, делают невероятное. Темпл не только начинает говорить, но учась в интернате, а затем в колледже проявляет необыкновенные интеллектуальные и творческие способности.

Проводя лето у тети на ранчо, Темпл чувствует и понимает, что ей хорошо с животными, она любит и даже понимает их. Более того, видя, как устроены загоны для животных, придумывает и сама мастерит так называемую коробку объятий, находясь в которой, она успокаивается и чувствует себя в безопасности. Проведя по всем правилам исследование о воздействии коробки объятий на состояние человека, Темпл доказывает целесообразность своего «изобретения» и отстаивает право пользоваться им. Это становится ее первой исследовательской работой.

Став студенткой, а потом и аспиранткой, Темпл продолжает изучать условия содержания скота и устройство скотобойни. Ее особенное мировосприятие дает возможность понять, как наиболее гуманно и экологично содержать животных. Преодолевая страхи, она открывает все новые двери, с завидным упорством добиваясь воплощения своих идей. Интересные факты о фильме «Темпл Грандин»:

Фильм снят по мотивам книги Тэмпл Грандин и Маргарет Скариано «Отворяя двери надежды» и книги Тэмпл Грандин «Мыслить изображениями». (Thinking In Pictures: And Other Reports From My Life With Autism, 1996). Готовясь к съемкам, исполнительница роли Тэмпл Грандин Клэр Дэйнс изучила все биографические материалы своей героини, слушала ее лекции и выступления и встречалась с ней лично. Награды и номинации:

«Золотой глобус» (2011): Победитель; Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ (Клэр Дэйнс). Премия Гильдии актеров (2011): Победитель; Лучшая женская роль в телефильме или минисериале (Клэр Дэйнс). «Эмми» (2010): Победитель; Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме (Клэр Дэйнс); Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме (Дэвид Стрэтэйрн); Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме (Джулия Ормонд).

Трейлер фильма «Темпл Грандин»:

Кадры из фильма «Темпл Грандин»:

Кадр из фильма «Темпл Грандин»

Кадр из фильма «Темпл Грандин»

Кадр из фильма «Темпл Грандин»

Кадр из фильма «Темпл Грандин»

Кадр из фильма «Темпл Грандин»