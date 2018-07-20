Главное оружие из арсенала русского казака

Чем сражались казаки? До середины XIX века казаки, как иррегулярные войска, имели очень различное вооружение, приобретаемое за собственный счет. Однако, несмотря на позднюю унификацию, все же можно выделить некоторые «казачьи» виды оружия.

Изначально пика появилась в России в XVII веке, и в большей степени становится известна как кавалерийское оружие. Она активно использовалась русскими казачьими частями в войнах с европейским противником, когда при атаке в сомкнутом строю можно было опрокинуть кавалерийский строй врага. А вот в борьбе же с азиатскими противниками и на Кавказе, где нередко бой рассыпался на ряд отдельных и даже индивидуальных схваток, пика себя не оправдала и нередко её применение заканчивалось весьма печальными для казаков последствиями.

Отмечены многочисленные случаи, когда горцы, виртуозно владевшие шашкой, обезоруживали казаков, перерубая древко пики. Аналогичная картина ранее наблюдалась и при штурме Измаила — казаки несли большие потери, когда турки ятаганами легко рубили древки пик и казаки десятками гибли в ближнем бою, а иногда только подход регулярной пехоты спасал их от полного уничтожения.

Интересно, что о прибывавших на Кавказскую линию донских казаках с длинными пиками кубанские линейные казаки шутили: «Камыш идет». Только в 1839 году был официально принят первый образец казачьей пики. Но даже и после этого в одном полку могли встречаться совершенно разные варианты этого оружия, поскольку вплоть до 1893 года пики изготавливались и приобретались казаками за собственный счет.

Как правило, казачья пика была несколько короче принятых в регулярной кавалерии. Окрашивались древки пик так: в Лейб-Гвардии Казачьем полку, Черноморском и Крымско-Татарском эскадронах — в красный цвет, в Лейб-Гвардии Уральской сотне и Лейб-Гвардии Атаманском полку — в светло-синий цвет. В других казачьих частях по цвету мундиров, в синий или зеленый цвет. На Кавказе пик по указанной выше причине не было. С 1910 года вводится единая для всех кавалеристов пика образца 1910 года, которая продержалась в армии вплоть до середины 1930-х годов.

Казачья винтовка образца 1891 года

В 1891 году на вооружение, наряду с пехотной и драгунской, принимается и казачья винтовка. Системы Мосина. От «драгунки» она отличалась отсутствием штыка. Поскольку в отличие от пехотного и драгунского образца винтовка была пристреляна без штыка, казачий вариант имел незначительное отличие в прицельном приспособлении.

На казенной части винтовки было выбито «каз» (казачья). Правда, имевшие пехотные подразделения части Кубанского казачьего войска получали, как обычная пехота, и пехотный вариант винтовки со штыком. С 1916 года, с последовавшей унификацией вооружения, возрастает производство драгунских винтовок, которые уже поступали как в пехоту, так и казачьи части.

Пистолет

Пистолет в казачьем вооружении выполнял скорее вспомогательную роль, хотя у черноморских казаков он полагался некоторое время как обязательное оружие Высокая цена делала пистолет далеко не самым распространенным казачьим оружием. Как правило, это были самые различные образцы: от трофейного оружия до устаревших пистолетов, передававшихся из государственных арсеналов.

В пореформенный период казачьим войскам по подписке предлагалось за собственный счет приобретать револьверы, но в силу их высокой цены, если подобные случаи и были, то скорее носили единичный характер. Так, до конца XIX века на вооружении казаков оставались морально и физически устаревшие дульнозарядные капсульные пистолеты. Только с повсеместным распространением «нагана» в начале XX века в казачьих частях появилось единое короткоствольное огнестрельное оружие.

Кинжал

Кинжал известен с глубокой древности, но в России традиции владения этим оружием не было. За исключением войск, сражавшихся на Кавказе, и, прежде всего, казаков. У казаков получили распространение кинжалы самой различной длины и формы, причем длина некоторых кинжалов достигала 80 сантиметров и позволяла наносить не только колющие, но и рубящие удары.

Кинжалы были популярны у черноморских казаков, которые, неся службу в основном в пешем строю, отказывались от неудобных в плавнях длинных шашек и сабель. Хотя в ближнем бою кинжал использовался практически во всех казачьих войсках и оставался незаменимым в разведке. В середине Великой Отечественной войны был проведен эксперимент, когда вооруженных кинжалами пластунам ставилась задача без применения огнестрельного оружия бесшумно уничтожить при помощи кинжалов солдат противника в первой линии траншей и тем самым обеспечить успешный ввод основных частей.

Вывод был сделан неутешительный: даже если казаками удастся бесшумно овладеть первой линией траншей, пластуны неизбежно будут уничтожены противником, имевшим эшелонированную оборону задолго до подхода основных сил. В XIX веке кинжалы заказывались в Германии , а затем было налажено их массовое производство в Златоусте

Шашка

Колюще-рубящее оружие, с длинным, отличающимся небольшой кривизной клинком без гарды. У черкесских племен шашка первоначально использовалась как хозяйственное орудие для рубки прутьев, а с конца XVIII века получает распространение в качестве оружия, постепенно вытеснив саблю.

Сабли определенного образца оставались, как правило, у казаков принимавших участие в боевых действиях в составе частей приданных регулярной армии. И все чаще сабля помимо своего функционального назначения являлась в ряде случаев атрибутом власти, определенным символом удали казака или его рода и нередко передавалась из поколения в поколение.

В ходе Кавказской войны шашка получила широкое распространение и в 1835 году была принята на вооружение казаков. Шашка — это исключительно наступательное оружие. Бой на шашках, по сути, исключает возможность фехтования (как, например, на саблях или шпагах), и представляет комплекс приемов, выполняя которые боец стремился уклониться от удара противника и нанести быстрый рубящий удар.

Если попытаться парировать удар противника шашкой, есть большая вероятность сломать собственный клинок. Поэтому в XIX веке была поговорка: «Саблями рубятся, а шашками рубят».

Правда, шашки были популярны в основном у кубанских казаков-линейцев, заимствовавших снаряжение и вооружение горцев, в то время как расположенные рядом черноморские казаки холодным оружием владели хуже, зато были прекрасными стрелками.

Особенно среди казаков ценились имевшие прекрасную балансировку черкесские шашки. На данный момент настоящих черкесских шашек в музейных коллекциях сохранилось очень немного — намного чаще можно увидеть искусно украшенные, но отчасти потерявшие свои боевые качества дагестанские шашки. Отличительной особенностью казачьих шашек было отсутствие гарды. В дальнейшем казачья шашка послужила прототипом советской шашки образца 1927 года.