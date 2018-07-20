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Москалькова заинтересовалась пытками в ярославской колонии
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Москалькова заинтересовалась пытками в ярославской колонии 

News.ru 1 час назад
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила СК заняться проверкой данных об избиении осужденного в ярославской колонии, а также в кратчайшие сроки проинформировать её о результатах.
«Полагаю размещенную в СМИ информацию о жестоком избиении осужденного сотрудниками учреждения достаточной для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК Российской Федерации и принятия соответствующего процессуального решения», — говорится в обращении, опубликованном на сайте омбудсмена.
Материал об избиении заключённого был опубликован в «Новой газете». Текст сопровождался роликом, который предоставили юристы фонда «Общественный вердикт». На кадрах видео зафиксировано, как люди в форме избивают и оскорбляют мужчину.
Ранее News.ru писал о том, что экс-заключённый рассказал о пытках в ярославской тюрьме.
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