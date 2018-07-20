Пентагон объявил о выделении Украине $200 млн долларов на покупку техники и подготовку

ВАШИНГТОН, 20 июля. / ТАСС /. Пентагон объявил в пятницу о выделении Украине средств в размере $200 млн на проведение подготовки военнослужащих и закупку военной техники в рамках сотрудничества в области безопасности. Об этом в пятницу говорится в распространенном заявлении пресс-службы министерства обороны США.

"Пентагон объявил сегодня [в пятницу] о выделении Украине в рамках сотрудничества в области безопасности средств в размере $200 млн на [проведение и закупку] дополнительную подготовку [украинских военнослужащих], [военной] техники и [предоставление] консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины", — отмечается в документе.