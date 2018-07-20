Пентагон объявил о выделении Украине $200 млн долларов на покупку техники и подготовку 

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Пентагон объявил в пятницу о выделении Украине средств в размере $200 млн на проведение подготовки военнослужащих и закупку военной техники в рамках сотрудничества в области безопасности. Об этом в пятницу говорится в распространенном заявлении пресс-службы министерства обороны США.
"Пентагон объявил сегодня [в пятницу] о выделении Украине в рамках сотрудничества в области безопасности средств в размере $200 млн на [проведение и закупку] дополнительную подготовку [украинских военнослужащих], [военной] техники и [предоставление] консультативных услуг для укрепления обороноспособности сил Украины", — отмечается в документе.
Таким образом, указали в оборонном ведомстве, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву помощь в сфере безопасности на сумму более чем $1 млрд