Обязанности допрошенной челябинской чиновницы Алейниковой возложили на ее заместителя 

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил Валерия Денисенко исполняющим обязанности руководителя Агентства международного сотрудничества региона, глава которого Ольга Алейникова в пятницу была допрошена силовиками. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.
В пятницу силовики задержали Алейникову. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после допроса ее отпустили. Ранее был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев.
"По следам событий, произошедших в конце прошлой недели, исполнение обязанностей директора Агентства международного сотрудничества возложено на Валерия Денисенко, заместителя директора агентства", — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин уточнил ТАСС, что должность за Алейниковой пока сохраняется.
Ранее сообщалось, расследование, в рамках которого допрашивали Алейникову, проходит в том числе на основании фактов, изложенных в акте проверки, которую в декабре 2017 года на предмет эффективности и результативности использования бюджетных средств проводила контрольно-счетная палата региона.
Агентство международного сотрудничества Челябинской области создано для подготовки и проведения проектов, направленных на расширение программ в социально— экономических сферах между регионом и другими странами, субъектами РФ, международными, иностранными и российскими организациями. Алейникова была назначена директором агентства весной 2016 года.