Обязанности допрошенной челябинской чиновницы Алейниковой возложили на ее заместителя

В пятницу силовики задержали Алейникову. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после допроса ее отпустили. Ранее был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев.

"По следам событий, произошедших в конце прошлой недели, исполнение обязанностей директора Агентства международного сотрудничества возложено на Валерия Денисенко, заместителя директора агентства", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин уточнил ТАСС, что должность за Алейниковой пока сохраняется.

Ранее сообщалось, расследование, в рамках которого допрашивали Алейникову, проходит в том числе на основании фактов, изложенных в акте проверки, которую в декабре 2017 года на предмет эффективности и результативности использования бюджетных средств проводила контрольно-счетная палата региона.