Месси поругался с Сампаоли: «Ты десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»

— Мы не понимае, что ты нам говоришь. Мы больше не доверям тебе, — заявил кто-то из игроков.

— Вы хотите сами определять состав, тренироваться, делать все сами?

После этого в конфликт вступил Месси.

— Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена, — заявил форвард.

После этого в разговор вмешался президент аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа

— Тебе стоит сдаться, — заявил Тапиа.