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Месси поругался с Сампаоли: «Ты десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе»
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Месси поругался с Сампаоли: «Ты десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и другие футболисты команды после матча группового турнира ЧМ-2018 против Хорватии (0:3) вступили в конфликт с главным тренером Хорхе Сампаоли, сообщает журналист Ариэль Сеносян в своей книге. Игроки окружили тренера и начали задавать ему вопросы.
— Мы не понимае, что ты нам говоришь. Мы больше не доверям тебе, — заявил кто-то из игроков.
— Вы хотите сами определять состав, тренироваться, делать все сами?
После этого в конфликт вступил Месси.
— Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я никогда не назвал тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена, — заявил форвард.
После этого в разговор вмешался президент аргентинской федерации футбола Клаудио Тапиа.
— Тебе стоит сдаться, — заявил Тапиа.
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