Путин поблагодарил волонтеров за работу на ЧМ-2018

В дни матчей чемпионата мира по футболу загрузка стадиона «Калининград» был аншлаг — на трибунах разместились 35 тысяч человек. А в пятницу наставник нашей сборной Станислав Черчесов провёл здесь тренировку для тех, кто только мечтает выйти на это поле. За процессом наблюдал и президент. Черчесов воспользовался случаем и попросил главу государства подписать билет, передает "ТВ Центр"

Без автографов не обошлось и на трибунах, где президента ждали волонтёры чемпионата. У каждого позади два года подготовки и строгий экзамен. Который они, по признанию самого Путина, выдержали на отлично. Несмотря на загрузку, а иногда и не самый юный возраст.

Оценить результаты проделанной работы теперь смогут воспитанники футбольных клубов, которые уже начали тренировки на новых футбольных полях. Именно так — каждой команде свой стадион, каждому стадиону свою команду — должна работать новая инфраструктура. Программа поддержки рассчитана на ближайшие пять лет. Но прежде чем выделять средства, необходимо отчетливо понимать судьбу каждого объекта.

Владимир Путин : Сколько всего объектов, которые нам нужно будет занять?

Павел Колобков : 12 стадионов и 95 футбольных площадок.

Путин: Вот знаете, чего бы я хотел от вас — чтобы вы показали мне план использования каждого объекта. Передаете — хорошо, передаете. Загружаете чем-то — чем. Это должно быть очень конкретно, не просто общие пожелания, общие пожелания закончатся тем, что там опять желающих рынки открыть. А нам нужна полная загрузка.

Современные спортивные объекты — далеко не единственное, чем Россия смогла удивить на этом мундиале. На футбольном первенстве впервые была задействована система видеопомощи арбитрам. Еще одно новшество — более 700 бесплатных поездов, которые курсировали в дни матчей. Обладатели паспорта болельщика могли беспрепятственно добраться в нужный город.

"Чемпионат не только разрушил стереотипы. Он поднял безусловно волну неподдельного интереса к России. Уверен, мы должны подавать пример открытости и поддержать желание тысяч болельщиков вернуться к нам вновь. Уже решено продлить до 1 января следующего года безвизовый режим для владельцев FAN ID", — сказал Владимир Путин.

Российскую разработку — паспорт болельщика — готовы использовать многие страны и международные организации. Власти как раз изучают возможность выдачи многократных и многолетних виз иностранным болельщикам, которые имеют FAN ID. Особое внимание Владимир Путин уделил работе антидопинговой комиссии.

"Отмечу результативность независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством почетного члена МОК Виталия Георгиевича Смирнова . Поставленные цели достигнуты, все конструктивные требования ВАДА и МОК учтены. Национальный план противодействия допингу в спорте реализуется", — заявил Путин.

Прозвучал вопрос и о летней Олимпиаде. Владимир Путин не исключил возможность того, что Россия будет претендовать на проведение игр. Обсудили на встрече и экономические итоги чемпионата. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил подумать о том, чтобы и дальше продавать на стадионах пиво.

— Мы продали пива на 89 миллионов рублей. Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть. Все-таки мужчины любят пиво.

— Не все. В Татарстане может больше любят?

— Ну, мне стыдно мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях — православных.

— Вы молодец какой.