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Ирина Шейк рассказала о своем трудном детстве
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Ирина Шейк рассказала о своем трудном детстве 

Sunmag 45 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Ирина Шейк не любит вмешательства в свою личную жизнь и старательно оберегает семью от папарацци. Однако немногословная модель решилась дать интервью британскому изданию Evening Standard, в котором рассказала о своем детстве и становлении в качестве супермодели.
«Я стала моделью не потому, что хотела славы, — начала Ирина. — Я работала исключительно ради денег. И случилось так, что ко мне пришел успех, потому что я очень много работала».
Рассказывая о детстве, Ирина поделилась, что жила в бедности и никогда не листала модные журналы. Зато она была частым посетителем театров. «Мы ездили в театр, на оперу и балет на автобусе, — вспоминает супермодель о том, как ее мама тщетно прививала дочери любовь к музыке. — Я семь лет ходила в музыкалку и ненавидела это. Какое было облегчение, когда моя старшая сестра случайно сломала мне палец, и я не пошла на экзамен по фортепиано».
Даже когда Ирину заметили в местном модельном агентстве, она не думала, что ее ждут контракты с Versace и Victoria’s Secret: «Все, о чем я думала, это сняться в рекламе для каталога одежды и заработать немного денег для семьи».
«Не важно, в какой семье ты растешь, богатой или бедной, главное, чтобы тебе привили настоящие ценности, — рассуждает Ирина о воспитании своей годовалой дочери. — Мои мама и бабушка учили нас быть вежливыми и уважать старших. Я, безусловно, собираюсь передать эти ценности Лее».
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