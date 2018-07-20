Пентагон начал заключать контракты на поставку военной техники Украине

Минобороны КИЕВ, 20 июл — РИА Новости США начало процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году на сумму в 200 миллионов долларов, сообщает посольство Украины в США в пятницу в Facebook.

"Соответствующие структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство напоминает, что США решили выделить Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны в 2018 бюджетном году, средства будут направлены на предоставление Киеву военной техники и снаряжения.

"Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 миллионов долларов на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство считает, что решение Вашингтона о предоставлении Украине этих средств в 2018 году по линии Пентагона «свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины… и признании того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны».