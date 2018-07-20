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Старейшая беженка из Луганска получила российский паспорт в Ростовской области
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Старейшая беженка из Луганска получила российский паспорт в Ростовской области 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, беженка с юго-востока Украины 94-летняя Раиса Шувар стала гражданкой России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ростовской области.
7 июня во время «Прямой линии» президент России акцентировал внимание федеральных структур и руководств областей на необходимости упрощения процедуры получения гражданства для беженцев из провозглашенных ДНР и ЛНР.
"16 июля нынешнего года Шувар выдано разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, а уже через три дня (19 июля) ей вручен российский паспорт", — отметили в пресс-службе
"Далее администрация Белокалитвинского района окажет самой возрастной беженке в регионе содействие в оформлении пенсии", — сказала представитель областного правительства.
Женщина до июля 2014 года проживала в Луганске, откуда прибыла в Ростовскую область в массовом потоке беженцев с юго-востока Украины. До середины лета 2016 года она находилась в различных пунктах временного размещения, а с июля 2016 года нашла пристанище в приюте благотворительной общественной организации «Многофункциональная помощь» Белокалитвинского района, где и состояла на миграционном учете.
В пресс-службе уточнили, что свидетельство о предоставлении временного убежища Шувар получила в октябре 2015, и оно несколько раз продлевалось.
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