За эту неделю произошло много интересных событий. Если ты что-то упустил, читай этот материал.
Церемония закрытия Чемпионата мира: как это было?
Победой Франции завершился Чемпионат мира по футболу FIFA в России 2018. Матч двух сборных — Франции и Хорватии, — прошел на стадионе «Лужники» в Москве сразу после церемонии закрытия Чемпионата. Мы рассказываем, как это было и кто посетил закрытие Мундиаля в Москве.
Эмин Агаларов тайно женился! Эксклюзивные фото и видео здесь
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов (38) женился на своей девушке модели Алене Гавриловой (31), с которой они встречались больше двух лет. Самое интересное, что свадьба прошла тайно!
Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом! О чем говорили?
В Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина (65) и Дональда Трампа (72). И это их первая полноценная встреча!
Они судились полтора года! Чем закончился скандал с Джонни Деппом?
Скандал Джонни Деппа с менеджерами наконец-то закончился! Представители актера заявили, что Депп и Management Group смогли урегулировать разногласия.
Новое заседание по делу Серебренникова. Что постановил суд?
Басманный суд Москвы в пятый раз продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову (48) по делу «Седьмой студии» — теперь до 22 августа.
Проклятие семьи Кардашьян — что это такое? Совместное интервью Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта
Кайли Дженнер (20) и Трэвис Скотт (26) дали совместное интервью журналу GQ и впервые рассказали историю своих отношений и объяснили, что такое «проклятие семьи Кардашьян».
Земфира скандалит из-за Монеточки и Гречки! Что происходит?
Певица Земфира (41) раскритиковала Монеточку и Гречку в социальных сетях. «Гречка — очень плохо. Монеточка — омерзительный голос», — сказала она.
Карина Разумовская, звезда сериала «Мажор», тайно вышла замуж
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская (35) тайно вышла замуж за своего одноклассника (предпринимателя по имени Егор), с которым вместе уже 10 лет.
Вся семья в сборе: официальные портреты с крещения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Кенсингтонский дворец представил первые официальные фото с крещения принца Луи, сына Кейт Миддлтон (36) и принца Уильяма (36).
Ким Кардашьян грозит суд! А все из-за ее парфюма
Ким Кардашьян (37) выпустила летнюю коллекцию ароматов KKW Beauty. И за упаковку одного из ароматов на нее подали в суд!
Как попасть на вечеринку к Наталье Рудовой?
Актриса Наталья Рудова (35) вместе с Анной Седоковой (35) и Анастасией Сибиревой создали лимитированную коллекцию футболок с надписями #FORANIMALLIFE и #ANIMALFORANIMAL. Все средства с продажи футболок будут перечислены в фонд TWINS FUND и пойдут на помощь животным.
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