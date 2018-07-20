Пока ты спал: топ новостей за 13 — 20 июля одной строкой

За эту неделю произошло много интересных событий. Если ты что-то упустил, читай этот материал.

Церемония закрытия Чемпионата мира: как это было?

Победой Франции завершился Чемпионат мира по футболу FIFA в России 2018. Матч двух сборных — Франции и Хорватии , — прошел на стадионе «Лужники» в Москве сразу после церемонии закрытия Чемпионата. Мы рассказываем, как это было и кто посетил закрытие Мундиаля в Москве.

Эмин Агаларов тайно женился! Эксклюзивные фото и видео здесь

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов (38) женился на своей девушке модели Алене Гавриловой (31), с которой они встречались больше двух лет. Самое интересное, что свадьба прошла тайно!

Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина (65) и Дональда Трампа (72). И это их первая полноценная встреча!

Они судились полтора года! Чем закончился скандал с Джонни Деппом

Скандал Джонни Деппа с менеджерами наконец-то закончился! Представители актера заявили, что Депп и Management Group смогли урегулировать разногласия.

Новое заседание по делу Серебренникова . Что постановил суд?

Басманный суд Москвы в пятый раз продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову (48) по делу «Седьмой студии» — теперь до 22 августа.

Проклятие семьи Кардашьян — что это такое? Совместное интервью Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта

Кайли Дженнер (20) и Трэвис Скотт (26) дали совместное интервью журналу GQ и впервые рассказали историю своих отношений и объяснили, что такое «проклятие семьи Кардашьян».

Земфира скандалит из-за Монеточки и Гречки! Что происходит?

Певица Земфира (41) раскритиковала Монеточку и Гречку в социальных сетях. «Гречка — очень плохо. Монеточка — омерзительный голос», — сказала она.

Карина Разумовская , звезда сериала «Мажор», тайно вышла замуж

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская (35) тайно вышла замуж за своего одноклассника (предпринимателя по имени Егор), с которым вместе уже 10 лет.

Кенсингтонский дворец представил первые официальные фото с крещения принца Луи, сына Кейт Миддлтон (36) и принца Уильяма (36).

Ким Кардашьян грозит суд! А все из-за ее парфюма

Ким Кардашьян (37) выпустила летнюю коллекцию ароматов KKW Beauty. И за упаковку одного из ароматов на нее подали в суд!

Как попасть на вечеринку к Наталье Рудовой?

Актриса Наталья Рудова (35) вместе с Анной Седоковой (35) и Анастасией Сибиревой создали лимитированную коллекцию футболок с надписями #FORANIMALLIFE и #ANIMALFORANIMAL. Все средства с продажи футболок будут перечислены в фонд TWINS FUND и пойдут на помощь животным.

Теперь ты в курсе!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poka-ty-spal-top-novostej-za-13-20-iyulya-odnoj-strokoj/