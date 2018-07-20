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Марсоходу ищут вдохновляющее имя
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Марсоходу ищут вдохновляющее имя 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Новый марсоход приземлится на Красной планете в начале 2021 года рамках миссии Mars-2020. В Британском космическом агентстве решили, что предварительное наименование ExoMars — не достаточно вдохновляющее, и объявили конкурс на новое, романтичное и вдохновляющее название.
Астронавт Тим Пик объявил охоту за великим прозвищем для марсохода. Каждый желающий может зайти на веб-сайт, созданный специально для этой цели, и ввел своё предложение. Все идеи будут представлены экспертной группе, и они сделают окончательный выбор.
Марсоход в настоящее время ещё даже не существует — его лишь собирают на заводе Airbus в Стивенедже. В коcмическом агентстве решили озаботиться этим вопросом заранее, подобно трепетным родителям, выбирающим имя ещё до рождения ребёнка.
Как корабль назовёшь…
Функции марсохода, после того, как он приземлится на Марс в 2021 году, будут заключаться в поиске признаков микробной жизни. Робот вооружат дрелью, которая позволит ему углубиться на 2 метра в грунт.
Тим говорит, что именно размышления о миссии марсохода должны стать отправной точкой при поиске великого имени для него.
«Меня часто спрашивают: «Есть ли жизнь за пределами Земли?». Это фундаментальный вопрос, и именно на него наш марсоход попытается ответить», — приводит BBC News слова астронавта.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Thomas
Астронавт Тим Пик  Дэвид Паркер, работающий в Европейском космическом агентстве, рассказывает: «Американцы называли свои марсоходы Spirit, Opportunity and Curiosity (»Дух“, «Возможность» и «Любопытство»). Мы обычно называли наши миссии именами известных учёных. Но, возможно, на этот раз нам понадобится имя, связанное с поиском признаков жизни — с биологией, генетикой, ДНК, чем угодно. Кто знает? Мы просто хотим найти отличное имя для ExoMars».
Право на выбор
Британия приобрела права на название марсохода на Министерском Совете Европейского космического агентства (ЕКА) в 2014 году. Страна является ключевым спонсором проекта.
Но Британское космическое агентство заявило, что хочет сделать поиск имени как можно более широким. Это означает, что любой человек, проживающий в государстве-члене ЕКА, может выдвинуть своё предложение (включая ассоциированных членов, например Канаду).
Тим Пик запустил кампанию по поиску имени 20 июля на международном авиасалоне «Фарнборо-2018». Россия там смогла представить лишь свои гражданские самолёты, поскольку компании-производители военной авиатехники не были допущены на выставку из-за санкций.
Как писал News.ru, SSJ100 и МС-21 стали нашей визитной карточкой. России смогла договориться о продаже 20 лайнеров SSJ100 и МС-21.
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