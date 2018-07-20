Минобороны РФ потратит 700 млн руб на развитие портала о героях Первой мировой войны

МОСКВА , 20 июл /ПРАЙМ/. Минобороны России проводит тендер на информационное наполнение и развитие интернет-портала «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов», потратить на эти цели планируется не более 700 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Так, контрактом предусматривается внесение записей в картотеки по учету потерь на фронтах (4,5 миллиона записей), в документы по военнопленным — нижние чины (3,15 миллиона), в дела с именными списками потерь солдат и офицеров Первой мировой войны (5,1 миллиона) и в документы по награждениям (830 тысяч).

Также в ведении исполнителя будет информационный ресурс исторических материалов времен Первой мировой войны с описаниями боевых действий, биографиями и послужными списками военачальников, историческими картами, альбомами с фотографиями, документами военных частей, газетами и журналами и портал исторических материалов времен Первой мировой войны, представленных на микропленках.

Отмечается, что завершить эти работы нужно до конца ноября. Исполнителя планируется выбрать в сентябре по итогам закрытого конкурса с ограниченным участием.