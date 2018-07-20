Вестибюли станций метро «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» закроют с 20 июля

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

«В пятницу, 20 июля, с 22:00 для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями», —говорится в сообщении.

Уточняется, что до открытия метрополитена в понедельник, 23 июля, для пассажиров будут закрыты западный вестибюль станции «Рязанский проспект» (со стороны последнего вагона из центра, ул. Рязанский проспект, д. 46), при этом вход и выход будут осуществляться через восточный вестибюль; южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, ул. Совхозная, д. 41), вход и выход в город — через северный вестибюль; южный вестибюль станции «Марьино» (со стороны первого вагона из центра, выход к Марьинскому бульвару), вход и выход — через северный вестибюль.

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