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Вестибюли станций метро «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» закроют с 20 июля
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Вестибюли станций метро «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» закроют с 20 июля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«В пятницу, 20 июля, с 22:00 для ремонта в пассажирской зоне будут закрыты вестибюли трех станций. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположными вестибюлями», —говорится в сообщении.
Уточняется, что до открытия метрополитена в понедельник, 23 июля, для пассажиров будут закрыты западный вестибюль станции «Рязанский проспект» (со стороны последнего вагона из центра, ул. Рязанский проспект, д. 46), при этом вход и выход будут осуществляться через восточный вестибюль; южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, ул. Совхозная, д. 41), вход и выход в город — через северный вестибюль; южный вестибюль станции «Марьино» (со стороны первого вагона из центра, выход к Марьинскому бульвару), вход и выход — через северный вестибюль.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Вестибюли станций метро «Рязанский проспект», «Марьино» и «Люблино» закроют с 20 июля появились сначала на Москва Меняется.
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