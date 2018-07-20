Журналисток «Дождя», раскрывших «новые тайны кокаинового дела», вызвали на допрос

контрабанды кокаина

телеканала.

Поводом для этого стала

серия

Буэнос-Айресе программы «Прослушка», вышедшая в эфир 28 июня под заголовком «Новые тайны кокаинового дела». В ней журналисты канала анализировали тюремные письма бывшего завхоза посольства РФ

Али Абянова

и бизнесмена

— предполагаемого организатора контрабанды почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам, который, предположительно, является владельцем этих наркотиков.

Журналисты также рассказали, какие показания дают сотрудники упомянутой дипмиссии, и кем на самом деле может быть Ковальчук, в настоящее время укрывающийся в Германии. Также в программе прозвучали предположения о том, как именно были найдены чемоданы с наркотиком в посольстве РФ в аргентинской столице. В частности, речь шла о том, что все опрашиваемые «переводят стрелки» на Абянова, а сотрудники службы безопасности посольства почти полгода были не в курсе того, что в подсобке под лестницей на охраняемом объекте была спрятана огромная партия кокаина, отмечается в публикации.

"Кокаиновое дело"

В феврале 2018 года вокруг российского представительства в Аргентине разразился скандал: правоохранительные органы двух стран сообщили о раскрытии схемы поставок кокаина через территорию посольства РФ в Буэнос-Айресе, отметив, что расследование дела длилось более года.

Как рассказывал теперь уже бывший российский посол в Аргентине

Виктор Коронелли , наркотики были спрятаны на территории школы при посольстве, а обнаружил 12 чемоданов с 389 кг кокаина завхоз российской дипмиссии. Аргентинские СМИ писали, что наркотики планировалось переправить дипломатической почтой, но в Министерстве иностранных дел России это отрицали.

МИД РФ также отвергал ряд версий, в которых подчеркивалась связь ведомства с отправкой кокаина, как попытки очернить российских дипломатов вообще и дипмиссию в Буэнос-Айресе в частности. В ведомстве отрицали любую причастность к переброске наркотиков, признавая в то же время вовлеченность в эту схему своих бывших сотрудников.

одной из версий, озвученной, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозился уже давно, но в какой-то момент возникли препятствия со стороны Коронелли. В одном из разговоров, подслушанных сотрудниками правоохранительных органов, Чикало и Близнюк обсуждали, что Ковальчук поссорился с Коронелли и тем самым лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, говорилось в беседе. Также Близнюк заявил, что он всегда что-то вывозил в чемоданах.

Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 года президентом стал Маурисио Макри, что привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. В ноябре 2016 года аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей и якобы отследила крупную партию кокаина до дверей российского посольства.

После этого министр безопасности страны Патриция Булрич связалась с послом Коронелли, и тот дал доступ аргентинской полиции в посольство, чтобы конфисковать кокаин и заменить его мукой. Он же принял решение закрыть канал доставки кокаина. После того как муку переправили в Россию, подозреваемые в контрабанде были задержаны.

При этом в материалах «кокаинового дела» засветился

самолет

Ил-96 ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) „Россия“ Управления делами президента (УДП) РФ, который специализируется на перевозке первых лиц государства. По данным аргентинских правоохранителей, именно в этот самолет

грузили

12 чемоданов, в которых должно было находиться 389 кг кокаина.

В УДП опровергали

причастность этого самолета к перевозке груза из Аргентины в рамках расследования „кокаинового дела“ и заявляли, что использованные аргентинской полицией фотографии можно было подделать.

Ковальчука сотрудники посольства считали „куратором“ из спецслужб, рассказывал адвокат Александр Костанянц , защищающий Абянова. В МИД РФ при этом неоднократно заявляли, что Ковальчук не являлся сотрудником ведомства. А посол Коронелли назвал главного фигуранта обычным аферистом и „большим мистификатором, который своим сообщникам вешал лапшу на уши и продолжает это делать сейчас“.

Россия требует от Германии выдачи Ковальчука, которому в РФ грозит пожизненный срок. Из материалов дела следует, что Ковальчук создал „устойчивый канал поставки наркотиков“ из Аргентины в Россию, Европу и другие страны. При этом „совершенно не установлено, где, у кого, как и на какие средства обвиняемый приобретал наркотики“, а также то, кому он их сбывал.

МВД РФ утверждает, что Ковальчук не позднее 15 июля 2016 года на территории Латинской Америки приобрел у неустановленных лиц 362 кг кокаина. То есть в качестве места преступления указан целый континент, а в качестве времени — бесконечный период до указанной даты, отмечал адвокат, представляющий интересы предпринимателя. А паспорта Ковальчука, по его словам, доказывают, что он не въезжал ни в одну из латиноамериканских стран незадолго до 15 июля 2016 года или вскоре после этой даты.

Ранее сам Ковальчук критиковал версию обвинения в письме, направленном в суд. Бизнесмен отмечал, что, по версии следователей, он „бросил чемоданы с наркотиками на сумму несколько десятков миллионов долларов без присмотра на совершенно незнакомых людей на целых полтора года“.