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«Урал» в контрольном матче разгромил команду из Катара
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«Урал» в контрольном матче разгромил команду из Катара 

SPORT24.ru 1 час назад
Сегодня, 20 июля, на сборе в Сербии футболисты «Урала» провели заключительный контрольный матч. Подопечные Дмитрия Парфенова встречались с командой «Катар СК» и одержали разгромную победу со счетом 4:1.
На 19-й минуте Владимир Ильин вывел «Урал» вперед, но через несколько минут соперник сравнял счет. Тем не менее в дальнейшем забивала только команда из Екатеринбурга — уже две минуты спустя отличился Отман Эль-Кабир, почти сразу же забил Эрик Бикфалви, а на 76-й минуте Никита Глушков установил окончательный результат.
Контрольный матч
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Катар СК» (Доха, Катар) — 4:1 (3:1)
Голы: Ильин, 19 (1:0); 23 (1:1); Эль-Кабир, 25 (2:1); Бикфалви, 27 (3:1); Глушков, 76 (4:1).
Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Димитров, Эль-Кабир, Егорычев, Бикфалви, Ильин.
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