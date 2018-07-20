В самой скандальной уральской думе случилось перемирие 

Ходят слухи, что думу в Асбесте разгонять не будут. Свергнуть коммунистов не получилось. Напомним, что большинство в думе Асбеста составляют комунисты. В июне 9 из 21 депутата отказались посещать заседания гордумы, якобы из-за грубого несоблюдения регламента. Так, в демарше на одном из заседаний участвовали депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Из-за отсутствия кворума заседание было сорвано. В соответствии с законодательством, если в течение 3 месяцев дума не проводила правомочных заседаний, возникают основания для ее роспуска. При этом депутат Сергей Ларионов заявлял: «Кворума не было и в ближайшее время не будет». Инсайдеры же утверждают, что коммунистическое большинство думы во главе с председателем (тоже коммунистом) смогло провести переговоры с бунтовщиками, в результате 12 июля даже состоялось очередное заседание. Якобы коммунисты признали, что не соблюдали регламент, и готовы четко следить за временем выступлений.
Комментарий: мы пришли к компромиссу
Спикер гордумы Асбеста Андрей Самарин подтвердил, что переговоры с депутатами, которые устроили демарш, были проведены. И заметил: «Такое давление, которое они устроили, оно не допустимо. Они тоже нарушали регламент. В общем мы встретились, пришли к компромиссу и договорились работать на благо нашего города. Дума была, комиссия была. Мы понимаем, что меньшинство ищет повод придраться, и нарушение регламента они действительно нашли. Мы будем придерживаться регламента, конечно, посекундно не получится сделать, но мы будем стараться».
Фото: fas.gov.ru