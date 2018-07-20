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Более 600 сайтов террористической направленности выявили по итогам мониторинга в ХМАО
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Более 600 сайтов террористической направленности выявили по итогам мониторинга в ХМАО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 600 сайтов террористической направленности выявлено по итогам мониторинга в первом полугодии 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом в пятницу сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба автономного округа, которое провела губернатор региона Наталья Комарова.
"В первом полугодии 2018 года аппаратом антитеррористической комиссии Югры, департаментом информационных технологий и цифрового развития автономного округа и АТК муниципальных образований в ходе мониторинга сети было проверено более 30 тыс. материалов. По результатам работы выявлено 612 сайтов террористической направленности, к 535 материалам доступ заблокирован", — говорится в сообщении.
По словам Комаровой, работа по мониторингу интернета на предмет выявления материалов террористической направленности в округе активно ведется, «подозрительные ресурсы незамедлительно блокируются». «В этом отношении большой вклад в организацию профилактической работы вносят молодежные ячейки кибердружин», — сказала она.
По данным департамента, всего кибердружины созданы в 151 школе, в 19 профессиональных образовательных организациях, трех вузах. За первое полугодие 2018 года они проверили более 9 тыс. интернет-источников и выявили 284 антиобщественных и асоциальных действия, в том числе направленных на пропаганду наркотиков, призывов к суициду и пропаганду иного опасного контента в интернете, 222 интернет-страницы закрыты.
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