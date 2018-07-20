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Илья Варламов запустил фонд сохранения исторического наследия «Внимание»
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Илья Варламов запустил фонд сохранения исторического наследия «Внимание» 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Подать заявку на получение гранта могут собственники зданий, представители администрации или частные лица. На первом этапе фонд готов поддерживать только готовые проекты, где не хватает только финансирования.
Логотип фонда
Деньги на восстановление объектов исторического наследования можно пожертвовать на сайте фонда «Внимание». Основной акцент сделан не на разовых взносах, а на системе подписки, когда пользователи отдают фиксированную сумму денег ежемесячно. Варламов также ведет переговоры со спонсорами, готовыми вложиться в проекты реставрации и консервации. По словам активиста, «одна крупная компания» готова профинансировать восстановление 2 тысяч дверей в Петербурге. Третий источник дохода фонда — реклама в видеороликах о конкретных проблемах объектов исторического наследия.
Экспертизу, на основании которой принимается решение о выдаче гранта, проводит совет, в который сейчас входят сам Варламов, организатор «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков и активист движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова. В дальнейшем состав совета пополнят другие специалисты.
«Сегодня есть запрос на сохранение исторического наследия, есть активисты, которые хотят этим заниматься. Но они существуют отдельно друг от друга, в поисках финансирования, спонсоров.
У меня есть мощный медийный ресурс в области архитектуры и городской среды, возможность привлекать внимание к проблемам. К счастью, в стране есть много реставраторов, которые с удовольствием поедут в другие города. Очень надеюсь, что в процессе работы у нас появятся готовые команды.
У фонда нет функции подменить государство и конкурировать с бюджетами и министерствами культуры в вопросе реставрации памятников архитектуры федерального значения. Речь идет о маленьких объектах», — рассказал Варламов на презентации проекта.
Среди активных проектов фонда «Внимание» — восстановление советских вывесок на жилом доме в Сыктывкаре, реставрация фасада дореволюционного здания в Кирове и ремонт здания почты конца XIX века в Самарской области. На момент запуска фонда на сайте представлены шесть объектов, нуждающихся в финансировании.
По словам Варламова, ценность представляют не только отдельные здания, но и историческая среда — «элементы городского дизайна, старая табличка, гидрант, фонарь».
Фонд также готов предоставить юридическую помощь в постановке зданий на защиту, в том числе — чиновникам. Эксперты будут стараться помочь активистам в судебных разбирательствах с мэрией или застройщиком, которые хотят разрушить памятник архитектуры.
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