Украина отмечает 1030-летие крещения Руси расколом Церкви

1030-летие крещения Руси Киев планирует встречать широко. На три дня будет перекрыт центр города для проведения торжественных молебнов и ходов. Примерно уже понятна и риторика украинских властей, которая непременно прозвучит в дни празднования. Так, по мнению президента Порошенко , которое он озвучил сербскому телевидению, отмечать это событие имеет право только Украина , поскольку Владимир Красное Солнышко крестил именно Незалежную.

"Украина 28 июля будет отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви . Именно так, а не наоборот", — заявил Петр Порошенко.

От заявления Порошенко Украинская православная церковь в шоке. В таком же состоянии, по предположению ее представителей, находился бы и равноапостольный князь, который искренне верил, что собирает земли русские. Пользователи Сети и вовсе выражают сомнения в психическом здоровье президента. Но, что тут поделаешь, если история, явно не его конек.

"Владимир крестил Великое княжество Киево-Новгородское. И соответственно, Киев всегда с тех пор назывался «мать городов русских». Вообще термин Украина появился только в XIX веке. И то Украина не имела никакой государственности до большевистского переворота. Всякого рода казачьи вольницы во все века на Украине никогда не имели государственности", — объясняет политолог Виктор Аксючиц

Но это, по мнению свидомых, провокация и кремлевская пропаганда. В которую не то что верить, даже слушать нельзя. Иначе ненароком можно обрусеть. Впрочем, теория о крещении исключительно Украины, о которой Владимир Святой и слыхом не слыхивал, лишь малая часть сакральных знаний о событиях тысячелетней давности. Истинное учение гласит: на самом деле равноапостольный князь обратил свои земли не в православие, а в католичество.

"Киевска церква" — это якобы Владимир крестил Русь до того, как состоялся Великий раскол. Поэтому униаты — это и есть исконная Киевская церковь. А то, что раскол 1054 года лишь формально обозначил тот раскол, который существовал уже 200 лет, и Владимир папских нунциев из Киева, сказал им: «До свидания», и Ольга их изгоняла, и Аскольд и Дир их не приняли, это во внимание не принимается", — говорит политолог Дмитрий Скворцов

Как не принимаются и другие очевидные факты. Например, в вопросе о создании автокефалии — единой поместной Украинской православной церкви, независимой от Москвы . Согласно опросам, эту идею, с которой носились практически все украинские президенты, сегодня поддерживает только треть населения страны. Остальные либо против, либо не определились, либо проявляют к ней полное безразличие. Возможно потому, что Порошенко, заявляя о ее необходимости, и не скрывает, что вопрос веры тут совершенно не причем. Все дело в геополитике.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это вопрос нашей украинской независимости. Это один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", — заявлял он.

Примечательно, что это заявление Порошенко, хоть и сделал во время общенационального паломничества, приуроченного к годовщине крещения Руси, но в униатском монастыре на Западной Украине.

"Униаты, которые не имеют отношения никакого к православию, во-первых. Во-вторых, униаты, которые сами о своей автокефалии, что-то не заботятся от Рима , которые находятся в прямом подчинении Ватикана . Но Порошенко там решил поговорить об автокефалии и просил молиться и бороться", — говорит Скворцов.

Митрополит Волоколамский Илларион заявил, что автокефалия Украинской православной церкви Киевского патриархата повлечет серьезные последствия для всего православного мира. По сути сравнимые с теми, что раскололи христианство в 1054 году. Получается, что именно за раскол церкви и призывает молиться Порошенко. Но удивляться нечему. Мнение канонической церкви его не то что бы интересует, скорее мешает.

"Девиз любого украинца, особенно у власти: «Бегом от Москвы». Поэтому, конечно же, нужно рубить эту последнюю связь. Поэтому с идеи автокефалии начал Кравчук , который собственно и создал так называемый киевский патриархат. Вот, если Московский патриархат берет начало от самого Христа, принадлежит той церкви, которую создал Христос, то Киевский патриархат создал Леонид Кравчук", — говорит Дмитрий Скворцов.

Но это абсолютно никого не смущает. Как и то, что, по сути, на Украине уже существует, как минимум, две ни от кого не зависящие церкви, точнее, организации так себя называющие: Украинская православная церковь Киевского патриархата, созданная митрополитом Филаретом в отместку за то, что в начале 90-ых его не назначили главой Русской православной церкви, и Украинская автокефальная православная церковь, также никем не признанная, появившаяся еще во времена революции при активном участии украинских националистов. Для какой именно церкви украинский президент еще в апреле попросил автокефалию у Константинополя — непонятно. Но совершенно ясно, что для Порошенко это лишь политтехнология, примененная в преддверии выборов.

"Порошенко хватается за последнее, что дает ему возможность хоть как-то сохранить власть и сохранить единство того государства, которое называется Украина. Для этого он пытается насильственным образом объединить все православные церкви. И, главная задача его — это присоединить Московскую патриархию к украинской церкви", — объясняет политолог Виктор Аксючиц.

"У него остается один шанс для поднятия своего рейтинга, который сейчас стремится к нулю, который сейчас находится на грани статистической погрешности — это понравиться украинствующим радикалам, неонацистам. Ничего кроме идеи автокефальной церкви, он им предложить не может", — говорит политолог Дмитрий Скворцов.

Воплощение этой идеи может закончиться катастрофой не только для Порошенко, но и для всей Украины. Всем очевидно, что власть стране сейчас принадлежит меньшинству. Очень активному и агрессивному, но лишь до тех пор, пока большинство это позволяет. Религиозный вопрос как раз и может стать той красной линией, переход которой будет означать конец нынешнего режима.

"Рано или поздно, а скорее раньше, если возникнут такие коллизии, о которых мы говорим, то есть вот давление уже на религиозное сознание народа, православное сознание русского населения на Украине, то это приведет к взрыву, который решит все вопросы", — полагает Аксючиц.

Кроме того, есть и еще одно серьезнейшее последствие, о котором многие сейчас просто не задумываются. Единая поместная украинская православная церковь, если она всё же появится, по мнению экспертов, наверняка долго не просуществует. Уже сейчас Греко-католическая церковь Украины, не смущаясь, заявляет о необходимости так называемого экуменического диалога. Который на деле приведет к одному — новой унии, и, по сути, уничтожению православия на Украине. Униаты, в общем-то, и не скрывают свою конечную цель. После визита в 2001 году Папы Римского на Украину многие католические газеты вышли с заголовками «реванш истории».

"Они не стесняются признавать, что главная цель — это возвращение народа Украины под туфлю Папы Римского, что было с 1596 года, когда здесь была введена Брестская уния, против которой и все казацкие восстания поднимались, заканчивая Богданом Хмельницким", — говорит Скворцов.

То, что создание автокефалии на Украине в любом случае приведет к непредсказуемым последствиям, понимают многие. Вероятно поэтому патриарх Константинопольский Варфоломей, у которого Порошенко запросил томос — разрешение на самоуправление, не торопится с решением. Окончательный ответ он пообещал дать только после переговоров со всеми поместными церквями.