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ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС
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ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС 

Российская Газета 40 минут назад
Израильские воздушные силы ответили на действия движения ХАМАС атакой на объекты палестинских боевиков в секторе Газа.
"Самолеты ВВС Израиля недавно начали масштабный налет на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа, — сообщили в пресс-службе израильской армии. — В ответ на серьезное нападение на израильских военных армия сейчас проводит крупную атаку в различных точках".
Ранее поступили сообщения о выстрелах по израильским позициям со стороны сектора Газа. Как отметили в армии, ХАМАС «понесет ответственность за свои действия».
В связи с начавшимися боевыми действиями жители юга Израиля были оповещены сигналами тревоги о потенциальной ракетной атаке из сектора Газа.
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