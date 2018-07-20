ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС

Израильские воздушные силы ответили на действия движения ХАМАС атакой на объекты палестинских боевиков в секторе Газа.

"Самолеты ВВС Израиля недавно начали масштабный налет на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа, — сообщили в пресс-службе израильской армии. — В ответ на серьезное нападение на израильских военных армия сейчас проводит крупную атаку в различных точках".

Ранее поступили сообщения о выстрелах по израильским позициям со стороны сектора Газа. Как отметили в армии, ХАМАС «понесет ответственность за свои действия».

В связи с начавшимися боевыми действиями жители юга Израиля были оповещены сигналами тревоги о потенциальной ракетной атаке из сектора Газа.