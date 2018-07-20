Биография Марии Спивак 

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2018 году в возрасте 55 лет умерла писатель и переводчик серии книг писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере Мария Спивак.
Мария Викторовна Спивак родилась 26 октября 1962 года в Москве. Окончила технический вуз, по образованию инженер-математик, некоторое время работала по этой специальности.
В конце 1990-х годов начала заниматься переводами. В частности, перевела фантастический роман британского писателя Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Особую популярность приобрела после того, как перевела четыре романа о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Волшебный камень», «Гарри Поттер и Комната секретов», «Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гарри Поттер и Огненная чаша». Изначально перевод поттерианы не предназначался для публикации, но, попав в интернет, быстро приобрел известность. Спивак стала первым переводчиком, в исполнении которого история о мальчике-волшебнике распространилась в русскоязычном сегменте сети. Следующие романы серии — «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Принц-полукровка» переводила под псевдонимом Эм. Тасамая. Спивак также перевела вышедшую в 2016 году заключительную книгу цикла — пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
Спивак также переводила произведения других авторов, в их числе «Работа над ошибками» Мартина Бедфорда, «Мадам Оракул» Маргарет Этвуд, «Дочь хранителя тайны» Ким Эдвардс, «Книга птиц Восточной Африки» Николаса Дрейсона и «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Мэри-Энн Шаффер и Анни Бэрроуз.
Автор романов «Год черной луны» (2009), A World Elsewhere (2011, написан на английском языке), «Твари, подобные Богу» (2012).
В 2001 году номинировалась на премию «Малый Букер» — «За лучший перевод с английского языка».