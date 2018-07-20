Вологодский проект CLT-панелей получил поддержку правительства 

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области заручились поддержкой федерального правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева в реализации проекта по строительству первого в России завода CLT-панелей — материала для деревянного домостроения. Об этом сказал вологодский губернатор Олег Кувшинников по итогам совещания по охране лесов и деревообработке, прошедшего в пятницу в Карелии.
"Вологодская область не раз упоминалась в ходе сегодняшнего совещания как регион, в котором впервые в стране начинается реализация проекта по производству CLT-панелей — современного экологичного строительного материала, имеющего хорошие технические характеристики. Объем инвестиций по проекту 1,2 млрд рублей, производственные мощности — 35 тыс. кубометров в год. Проект был поддержан Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я же гарантировал, что инвестору будут предоставлены все региональные налоговые льготы", — процитировала Кувшинникова его пресс-служба по итогам совещания.
Решение о строительстве завода CLT-панелей в моногороде Сокол было принято в мае этого года на встрече губернатора с руководством корпорации АФК «Система», которая реализует проект. В ходе совещания в Петрозаводске Кувшинников обратился к руководству Минпромторга и Минфина РФ с просьбой о создании в городе Сокол Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что позволит реализовать новый уникальный для России проект максимально эффективно.
Кроме того, вологодский губернатор предложил упростить процедуру передачи земель сельхозназначения, которые не возделываются, давно заброшены и на которых вырос лес, в земли лесфонда.
Вологодская область по итогам 2017 года вошла в первую тройку российских регионов по объема заготовки древесины после Красноярского края и Иркутской области — в области было заготовлено почти 16 млн кубометров, порядка 70% древесины перерабатывается в регионе.
Власти стремятся к организации полной переработки. В области строятся два фанерных комбината в Вологде и Соколе, а также завод по выпуску фибролитовых панелей в Череповце на территории ТОР. Всего в Вологодской области реализуется 22 приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов с суммарными инвестициями в 15 млрд рублей.