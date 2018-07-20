«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»

Арбитражный суд города Москвы 11 мая постановил взыскать с издательства «Вентана-граф», которое входит в группу «Эксмо-АСТ», невиданную до сих пор в делах такого рода сумму в 3,7 миллиарда рублей по иску издательства «Просвещение». Адвокат издательства, партнер компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Llp Елена Трусова рассказала «Ленте.ру» о парадоксах, пожалуй, самого заметного дела о защите интеллектуальной собственности в стране.

«Лента.ру»: С чего все началось и как развивалась ситуация вокруг товарного знака «Просвещения»?

Елена Трусова: Все началось с того, что издательство «Вентана-Граф» при печати своей литературы стало использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками издательства «Просвещение» в виде стилизованного цветного глобуса. «Просвещение» обратилось в суд и выиграло спор, доказав допущенные «Вентаной-Граф» нарушения и взыскав компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере 3,7 миллиардов рублей. Cтремясь избежать выплаты компенсации, оппонент обратился в Роспатент с заявлением об оспаривании правовой охраны товарных знаков «Просвещения», а также подал иск в суд по интеллектуальным правам о признании регистрации товарных знаков «Просвещения» актом о недобросовестной конкуренции.

Чего, на ваш взгляд, хотят добиться оппоненты?

Очевидно, они хотят избежать привлечения к ответственности и выплаты компенсации в соответствии с состоявшимся судебным решением. На мой взгляд, все их иски направлены не на реальную защиту права, а на оправдание допущенных ими нарушений. «Вентана-Граф» долго использовало товарный знак «Просвещения» на своей литературе. Причина таких действий «Вентаны-Граф» легко объясняется: «Просвещение» вложило колоссальные средства в продвижение своих товарных знаков, в частности выпустило порядка четырехсот миллионов книг с логотипом в виде стилизованного глобуса. Это сделало логотип узнаваемым, а репутация издательства «Просвещение» обеспечила высокую степень доверия потребителей, чем не преминули воспользоваться конкуренты.

Судя по публичным интервью, руководство «Просвещения» абсолютно уверено в своей позиции в этом судебном споре. С точки зрения эксперта, чем эта позиция подкреплена?

Если говорить о позиции издательства «Вентана-Граф», то она довольно-таки простая. Товарные знаки «Просвещения» являются официальными логотипами образовательных стандартов, которые якобы были разработаны «Просвещением» для государства в рамках госконтракта. Однако само государство в лице Министерства образования и науки РФ подтвердило, что в принципе не существует никакого официального логотипа образовательных стандартов и что каждый участник рынка указывает на соответствие своей литературы стандартам по-своему, используя свои собственные обозначения. Отдельно министерство указало, что товарный знак «Просвещения» не является логотипом государственных образовательных стандартов.

Роспатент полностью проигнорировал позицию государства и сделал вывод, противоречащий позиции Министерства образования и науки, что товарные знаки «Просвещения» — это логотип образовательных стандартов. Такой подход парадоксален. Знаки лишены охраны в интересах государства, но само государство заявило, что его интересы никак не нарушены. Однако Роспатент, видимо, исходит из того, что ему виднее, что нужно Минобразованию, что бы оно там ни говорило.

Еще более интересная ситуация получилась с госконтрактом, по которому якобы «Просвещение» разрабатывало логотип для государства в лице Российской академии образования. Дело в том, что в самом контракте прямо предусмотрено, что он не предполагает создание объектов интеллектуальной собственности. Это контракт на техническую поддержку веб-сайта. Более того, сама Российская академия образования представила письмо о том, что по госконтракту с «Просвещением» для нее никакие логотипы не разрабатывались.

Но и в этом случае Роспатент проигнорировал слова государственного органа (по сути, государства), за интересы которого он якобы боролся, лишая знаки правовой охраны.

Кроме того, в ходе слушаний мы предоставили десятки примеров того, как различные издательства указывают на соответствие своей продукции образовательным стандартам в качестве доказательства того, что единого логотипа просто не существует. Другие издательства не поленились разработать собственный визуальный элемент, но «Вентане-Граф» было проще взять готовый и раскрученный логотип у «Просвещения».

Имеется еще одна особенность, которая ярко иллюстрирует всю надуманность позиции Роспатента и «Вентаны-Граф». Обозначение, использованное «Вентаной-Граф» на своих книгах, сходно до степени смешения с товарными знаками «Просвещения», но не идентично ему. Зачем же было изменять логотип «Просвещения», если, по аргументации наших оппонентов, они использовали официальное лого образовательного стандарта? К примеру, если вы используете герб российского государства в виде двуглавого орла, то нет смысла его как-то видоизменять, пририсовывая новые детали — вы же использует для всех одинаковое и всем известное обозначение. «Вентана-Граф» же пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, доказать, что товарные знаки «Просвещения» — официальный символ образовательных стандартов, то есть универсальный и всем известный, с другой стороны, обосновать правомерность использования измененного, переработанного обозначения. По-моему, логический дефект такой позиции совершенно ясен, жаль, что не Роспатенту.

«Вентана-Граф» также ссылается на то, что якобы обозначение в виде стилизованного глобуса использовалось в качестве логотипа федеральных образовательных стандартов различными лицами как до, так и после приоритета товарного знака издательства «Просвещение». В качестве доказательства «Вентана-Граф» приводит презентации различных лиц, размещенные в сети Интернет. Большинство данных доказательств являются не относящимися к делу, поскольку оспаривать регистрацию товарного знака можно, только ссылаясь на доказательства, относящиеся к периоду до даты приоритета товарного знака. «Вентана-Граф» представила одну-единственную презентацию, которая соответствует этому критерию, где логотип издательства «Просвещение» размещен рядом со значком копирайта издательства «Просвещение» (с в кружочке), что указывает на принадлежность логотипа «Просвещению». Тем не менее «Вентана-Граф» продолжает настаивать на том, что размещение логотипа издательства «Просвещение» на сайте государственных стандартов автоматически означает, что логотип принадлежит государству.

Заключительным штрихом, подчеркивающим дефектность позиции «Вентаны-Граф» и демонстрирующим, насколько она далека от правды, является то, что первые образовательные стандарты были утверждены лишь в 2009 году, а логотип «Просвещения» стал использоваться издательством на полтора года раньше. Получается, что сначала «Просвещение» стало использовать свой товарный знак для своих книг, а потом, по логике «Вентаны-Граф», он каким-то загадочным образом внезапно перевоплотился в логотип государственных стандартов после их принятия. Такая позиция необычна и оригинальна с точки зрения пренебрежения хронологическими закономерностями и здравым смыслом.

Какие сигналы рынку дает неоднозначное решение Роспатента, который аннулировал ранее зарегистрированные им знаки? С какими из аргументов, представленных в решении Роспатента, вы не согласны?

Безусловно, это негативный сигнал рынку, потому что в данном случае нарушается принцип стабильности гражданского оборота. Несмотря на то что в ходе первого судебного разбирательства по нарушению прав на товарный знак «Просвещение» выиграло процесс, решение Роспатента ставит под сомнение возможность защиты правообладателем своих прав. Если нет реальных шансов защитить свой логотип, то зачем вообще тогда тратить столько сил и денежных средств на его создание и продвижение?