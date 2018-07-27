Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком

«Действительно, сегодня порядка 30 тыс. гектаров поросло этой, не побоюсь слова сказать, заразой. Мы выделили 300 млн рублей, и сейчас каждый глава территории занимается вместе с нашим Минсельхозом тем, что и косят, соответственно, борщевик, и, самое главное, обрабатывают его химикатами», — отметил он.

По его словам, борщевик — живучее растение, и одной обработки химическими веществами недостаточно.

Воробьёв выразил надежду, что до конца сезона будет обработана вся пострадавшая территория общей площадью 30 тыс. гектар и что в следующем году эту работу повторят, чтобы окончательно победить борщевик.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут ввести крупный штраф для собственников участков, заросших борщевиком.