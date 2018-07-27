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Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком
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Власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком 

RT на русском 47 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о борьбе с борщевиком, сообщает телеканал «360».
«Действительно, сегодня порядка 30 тыс. гектаров поросло этой, не побоюсь слова сказать, заразой. Мы выделили 300 млн рублей, и сейчас каждый глава территории занимается вместе с нашим Минсельхозом тем, что и косят, соответственно, борщевик, и, самое главное, обрабатывают его химикатами», — отметил он.
По его словам, борщевик — живучее растение, и одной обработки химическими веществами недостаточно.
Воробьёв выразил надежду, что до конца сезона будет обработана вся пострадавшая территория общей площадью 30 тыс. гектар и что в следующем году эту работу повторят, чтобы окончательно победить борщевик.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье могут ввести крупный штраф для собственников участков, заросших борщевиком.
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