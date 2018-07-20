Игорь Костолевский: Каждое утро уговариваю себя не сойти с ума

Совсем скоро в жизни Игоря Костолевского произойдет знаменательное событие — ему исполнится 70 лет. Праздник актер отметит в кругу коллег и любимой жены-француженки Консуэло, с которой вместе уже 17 лет.

«Я очень ленивый по жизни»

— Не очень люблю юбилеи, — говорит Игорь. — Наверное, в любимом театре, в котором служу 45 лет, в этот день мы соберемся и выпьем. О подарках не думаю. Самый большой подарок — чтобы все мои близкие были здоровы, чтобы они могли радоваться жизни, чтобы сохранялись любовь, уважение друг к другу.

— Вы находитесь в прекрасной форме: как ее поддерживаете?

— Когда я где-то снимаюсь, мне подкрашивают волосы. На этом — все. А что касается формы, то я очень ленивый человек. Заставляю себя что-то делать, ходить в зал периодически. На самом деле мне странно размышлять о возрасте. К этой цифре я не отношусь серьезно.

— Откройте секрет: вы многое переносите из профессии в реальную жизнь?

— Чем меньше ты это делаешь, тем лучше. Умения надо оставлять для сцены. Конечно, в жизни накапливается опыт, багаж, который используешь в своей профессии. Некоторые мои коллеги говорят: «В жизни я такой же, как на сцене». Я считаю, что так рассуждают только плохие актеры.

— Игорь Матвеевич, не могу не спросить вас об Армене Джигарханяне , с которым вам часто приходилось работать. Как вы относитесь к его истории с Виталиной, которую целый год обсуждают в ток-шоу?

— Мне вся эта история глубоко неприятна. Лично я обсуждать чужую жизнь не хочу и никогда не буду. Я был бы рад, если бы все эфиры, обсуждения, эту ерунду, мелочь и грязь закрыли навсегда. Но всё это с таким наслаждением обсуждают! Людям лишний раз хотят тем самым сказать: «Посмотри, он такой же, как мы. Он еще хуже, еще поганей!» А ты выйди и так сыграй, сделай, чтобы тебя любили миллионы людей.

— Сейчас Армен Борисович испытывает проблемы со здоровьем. Как вы считаете, он еще сможет вернуться в театр?

— Не знаю. Мы очень давно не работаем вместе, но он всегда был выдающимся артистом. Я желаю Армену Борисовичу здоровья. И хочу, чтобы все его оставили в покое. Слава Богу, если так будет.

«Бог меня услышал, послав жену-француженку»

— Игорь Матвеевич, в свое время вас называли героем нашего времени. Какой он сейчас — наш герой?

— Я точно не герой сегодняшнего времени. Этого героя мне определить трудно. Я не слежу за нынешним кино, мне оно не очень близко. Сейчас все находятся, как мне кажется, в поиске героя. Нам навязывают не те ценности. Честь, достоинство и благородство размываются. И мне за это обидно.

— Игорь Матвеевич, многие ваши поклонники считают, что вашу встречу с нынешней супругой — француженкой Консуэло — вы себе напророчили. Ведь в фильме «Звезда пленительного счастья» описывается похожая ситуация!

— Фильм снимался намного раньше, чем я познакомился с Консуэло. Так Господь распорядился, что действительно в моей жизни появилась француженка, которую я очень люблю. Ей нравится Россия , и жена многое делает для нашей страны. Наверное, в нашей встрече есть какая-то мистика. Но я не склонен все мистифицировать, считаю, что все сложилось так, как было нужно. Бог меня услышал.

— А вообще подобные случаи происходили?

— Перед «Безымянной звездой» мне ночью приснился сон, как мы репетируем этот фильм. Но я в своем сне играл музыканта, а главную роль — Саша Фатюшин. Я пришел в театр утром, зашел в комнату отдыха и рассказал Саше о своем сне. Хотите верьте, хотите нет, но через десять минут раздался звонок, меня позвали к телефону и Михаил Козаков предложил мне главную роль.

— Вы сейчас смотрите фильмы со своим участием?

— Нет. Если вижу, что по телевизору показывают — то, по всей видимости, я его переключу и смотреть не буду. Не люблю видеть себя на экране. Замечаю ошибки.

— Как вы считаете, что в нашей жизни является самым большим абсурдом?

— Сама наша жизнь является большим абсурдом. Надо иметь очень трезвый взгляд, чтобы все переварить. Я каждое утро встаю и уговариваю себя, чтобы от всего не сойти с ума и трезвыми глазами смотреть на происходящее.