Дегтярёв: в России приняты все необходимые законы для борьбы с допингом

«В России приняты все необходимые законы в части обеспечения борьбы с допингом. Мы сделали очень много, чтобы в корне изменить культуру отношения к этому злу. Большая работа ведется с молодыми спортсменами», — приводит пресс-служба парламентария его слова.

Он напомнил, что одним из последних таких мероприятий стал июньский Форум юных олимпийцев, который был посвящен борьбе с допингом. Кроме того, Россией выполняются пункты дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

При этом Дегтярёв не согласился со словами Томаса Баха, который сказал об отсутствии слова «Россия» в исторических книгах про Олимпиаду в Пхёнчхане. По мнению депутата, напротив, России там будет посвящена отдельная глава.

«Находясь под санкциями, в урезанном составе, без флага и гимна, наши мужественные атлеты сумели завоевать в общем зачете 17 медалей. С особой гордостью и крупными буквами в историю Олимпийских игр будет вписано золото российской сборной по хоккею», — сказал Михаил Дегтярев.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что готов рассмотреть вопрос о возвращении Олимпийского комитета России в состав МОК. Он указал, что Олимпиада-2018 показала твердые намерения Москвы «встать на путь исправления». При этом, по его словам, РФ была под санкциями, и слова «Россия» не будет в исторических книгах про эту Олимпиаду.