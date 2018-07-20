Когда сербы и русских стали называть себя братьями

История Сербии — это история борьбы за свободу и независимость. За свою историю Белград был завоёван 40 армиями, и 38 раз отстраивался заново. Сербы никогда ни на кого не надеялись, кроме России . Не зря говорят, что русские и сербы — братья навек. [С-BLOCK]

Сами сербы признают, что нигде так не любят русских, как в Сербии. История взаимоотношений наших народов имеет глубокие корни и начинается как минимум со времени крещения Руси. До сих пор именно православие является одной из «духовных скреп», соединяющих русских и сербов.

Во время монголо-татарского ига сербы поддерживали монастырь Святого Пантелеймона на Афоне, со времен Ивана III шла активная поддержка сербских монастырей. В 1550 году Иван Грозный после общения с сербскими иерархами направил письмо турецкому султану Сулейману II, призывая его чтить святыни Хиландара и других сербских монастырей.

Через шесть лет русский царь даже подарил монахам Хиландарского монастыря помещение для монастырского подворья в центре Москвы , которое сразу стало сербским дипломатическим центром, в котором собирались средства для отправки в Сербию. В годы правления Бориса Годунова сербским мигрантам уже оказывалась серьезная поддержка со стороны России. [С-BLOCK]

Особое развитие русско-сербские отношения получили при Петре Первом. В годы правления императора шел прием сербов в русскую армию, устанавливались тесные связи в культурной среде. Отдельно нужно сказать о Савве Владиславличе-Рагузинском, русском дипломате сербского происхождения. Именно он подписал Кяхтинский договор, служил послом России в Константинополе и Риме , а также перевел книгу Мавро Орбини «Славянское царство».

В 1723 году Пётр Первый разрешил Ивану Албанезу, черногорцу по происхождению, создать поселение в районе города Сумы, куда переехало больше сотни сербских семей. Отсюда взяли свое начало два сербских территориальных образования, существовавших в Российской империи — Славяносербия и Новая Сербия. [С-BLOCK]

В Первую мировую войну (которая фактически началась в Сербии) Николай II встал на сторону братского государства. Не имея возможности помочь сербской армии русскими войсками, российский император организовал доставку в Сербию боеприпасов, военного снаряжения и провианта.

В какой-то степени русские пожертвовали империей ради сербов.