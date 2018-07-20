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Второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена арестован на два месяца
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Второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена арестован на два месяца 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Второму подозреваемому в убийстве фигуриста Дениса Тена алма-атинский суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. 24-летний безработный Нуралы Киясов был задержан в пятницу, 20 июля и уже сознался в преступлении, однако объяснить его мотивы не смог. Как сообщает ТАСС, три года назад Киясов был судим за угон машины, но его освободили.
Призер Олимпиады-2014, Чемпионатов Европы и Мира, пятикратный чемпион Казахстана скончался в больнице Алма-Аты от потери крови 19 июля — после нападения двух грабителей, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. Преступники нанесли спортсмену несколько ножевые ранений, врачи оказались бессильны. Похороны фигуриста состоятся в субботу, 21июля, в поселке Дружба.
Пятый канал публиковал ранее видео следственного эксперимента на месте преступления с участием Нуралы Киясова.
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