В Fortnite добавят предметы ко дню рождения игры

Разработчики Fortnite показали награды, которые пользователи смогут заработать за квесты ко дню рождения игры. В «Королевскую битву» введут три косметических предмета, а в «Сражение с Бурей» — праздничного героя Рамиреса.

Предметы в battle royale Epicgames.com Epic Games сообщила, что задания можно выполнять с 24 июля. Когда их уберут из игры, неизвестно. На сайте Fortnite уже опубликовали квесты для battle royale: нанести тысячу урона противникам (эмоция «День рождения Fortnite!»); потанцевать перед разными тортами (граффити «С днём рождения!»); сыграть 14 боёв (5 тыс. опыта); выполнить все три испытания (украшение на спину «Именинный торт»). Fortnite добавили в магазин Epic Games 25 июля 2017 года. Бесплатный режим «королевской битвы» выпустили 26 сентября. К июню 2018 года выручка игры превысила миллиард долларов.